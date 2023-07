Junges Deutsches Kino in Locarno

Insgesamt zeigt das neben Cannes, Berlin und Venedig bedeutendste europäische Filmfestival in den zehn Tagen 214 Kurz-, Spiel-, Dokumentar- und Experimentalfilme. Giona A. Nazzaro, der künstlerische Leiter, stellte die Programmvorstellung am Mittwoch in der Schweizer Bundeshauptstadt Bern unter das Motto „Das Kino, wir und die Welt. Zusammen“.