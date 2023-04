Justizskandal oder Recht? „Badewannen-Mord“ vor Gericht

München (dpa) - . 13 Jahre lang saß Manfred Genditzki in Haft - wegen eines Mordes, den er nach eigener Aussage nicht begangen hat. Nun ist der Prozess um den Tod einer 87-Jährigen in der Badewanne in ihrem Haus in Rottach-Egern neu aufgerollt worden - und die Hoffnungen sind groß, dass der 62-Jährige rehabilitiert wird. „Wir rechnen mit einem Freispruch“, sagte Genditzkis Verteidigerin Regina Rick am Mittwoch nach Beginn des Wiederaufnahmeverfahrens vor dem Landgericht München I. Für den als „Badewannen-Mord“ bekannten Prozess sind zunächst bis Anfang Juli 19 weitere Verhandlungstage angesetzt.