Juwelendienbstahl: Durchbruch im Grüne Gewölbe-Prozess

Zwei von ihnen verbüßen derzeit eine mehrjährige Jugendstrafe wegen des Goldmünze-Diebstahls aus dem Berliner Bode-Museum 2017. In einer Prozesspause dazu erfolgte der spektakuläre Kunstdiebstahl am 25. November 2019 in Dresden. Zwei Täter drangen über ein unbemerkt Tage zuvor präpariertes Fenster ins Residenzschloss ein, schlugen mit einer Axt Löcher in eine Vitrine und rissen heraus, was sie zu fassen bekamen. Zuvor zündeten sie unweit des Museums einen Stromkasten an - und in der Tiefgarage eines Wohnhauses danach ihr Fluchtauto, um Spuren zu verwischen.