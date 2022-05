4 min

K-Pop: Was steckt hinter dem Mega-Phänomen?

70.000 K-Pop-Fans aus aller Welt haben vor Kurzem auf dem Festival „KPOP.FLEX“ in Frankfurt gefeiert. Was hinter dem Musik-Trend steckt – und was dessen Fans mit Trump zu tun haben.

Von Johanna Dupré Redaktionsleiterin Kultur Mainz