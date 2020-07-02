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Donnerstag, 02.07.2020 - 17:25
3 min

Kameraden-Dämmerung im Lübcke-Prozess

Mit einem dritten Vernehmungsvideo ist der Prozess um den Mord an Walter Lübcke fortgesetzt worden. Der „Denker“ und der „Macher“ sind nicht mehr auf einer Linie.

Christoph Cuntz: Redakteur Politik
Von Christoph Cuntz
Redakteur Politik
Markus H. (r.), Mitangeklagter im Mordfall Lübcke, steht im Gerichtssaal. Der Hauptangeklagte Stephan Ernst (2.v.l.) soll den nordhessischen Regierungspräsidenten Lübcke vor einem Jahr auf dessen Terrasse erschossen haben, weil sich der CDU-Politiker für Flüchtlinge eingesetzt hatte. Foto: dpa

Markus H. (r.), Mitangeklagter im Mordfall Lübcke, steht im Gerichtssaal. Der Hauptangeklagte Stephan Ernst (2.v.l.) soll den nordhessischen Regierungspräsidenten Lübcke vor einem Jahr auf dessen Terrasse erschossen haben, weil sich der CDU-Politiker für Flüchtlinge eingesetzt hatte. (Foto: dpa)

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