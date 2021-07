Kampf gegen Flammen auf Urlaubsinsel Sardinien geht weiter

Ein Feuerwehrmann spricht bei Löscharbeiten in Cugliari in der Nähe von Oristano mit seinem Kollegen. Auf der italienischen Urlaubsinsel Sardinien kämpfen die Einsatzkräfte weiter gegen Brände. Foto: Alessandro Tocco/LaPresse via AP/dpa (Bild: dpa) (Foto: Alessandro Tocco/LaPresse via AP/dpa)