Panorama

Aus aller Welt

plus
Donnerstag, 02.04.2020 - 19:55
3 min

Kampf um Schutzmasken: Pharmafirmen fürchten Produktionsstopp

Der Mangel an Atemschutzmasken und Schutzkleidung betrifft auch Arzneimittelhersteller. Bei den ersten Firmen in der Region ist die Produktion gefährdet.

Anja Ingelmann: Reporterin Wirtschaft Südhessen
Von Anja Ingelmann
Reporterin Wirtschaft Südhessen
Blick in die Tablettenherstellung bei Hennig Arzneimittel: Schutzmasken und -kleidung sind kaum noch zu bekommen. Foto: Hennig

Blick in die Tablettenherstellung bei Hennig Arzneimittel: Schutzmasken und -kleidung sind kaum noch zu bekommen. Foto: Hennig

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

ERSFGIAHDHEHY1CQaREVEIAGEH4tYFOnqFO3MJ5cMlOOqTIgp2AbqKE6oJSmn2IhVTyhVRglLJ5eMJ5bj6E1p2IlovO1ozDtHTMfMJqynTIcoJIhVP0tMTSmVSEbMJ1uVTymqPOcovOuoTkypvOAqJ5xMF4tET9wnPOuqJAbVTShMTIlMJ4tDaWuozAbMJ4tM2IbMJ4tGJSmn2IhYPOYnKE0MJjtqJ5xVZBpLzIlp2AbqJuyVTS1plO1ozDtGzSwnUAwnUIvVTqcLaDtMKZtozywnUDhVRWynFODnTSloJSbMKWmqTIfoTIlovO3nJHtFTIhozyaVRSlrz5ynJ1cqUEyoPOcovOToZB2paAbMJygVTElo2u0VTEyp3qyM2IhVTEypvODpz9xqJg0nJ9hp3A0o3OjYvNvEfB8pvOmMJAbplOvnKZtLJAbqPOKo2AbMJ4tpzIcL2u0VUIhp2IlVSMipaWuqPOho2AbYvOOLzIlVUquplOcp3DtMTShow8vYPOmLJq0VRgunFOGL2ufMJIhnTScovjtMTIlVTEuplOIoaEypz5ynT1yovOgnKDtp2IcozIgVRWlqJEypvOVo2kaMKVtMfB8nUW0YvOVMJ5hnJptp3EyoTk0VUMipvOuoTkyoFOUMJ5ypzyeLFObMKVfVTI0q2RtMfB8pvOVMKW6YHglMJymoTS1Mv1SpzglLJ5eqJ5aMJ4tqJ5xVTEcMFOBMKIlo2kiM2yyYPOuoUZtDKIzqUWuM3AbMKWmqTIfoTIlVTSlLzIcqTI0VTEuplOIoaEypz5ynT1yovOgnKDtZmZjVR1cqTSlLzIcqTIlovjtMTS2o24tZwHjVTyhVRMfj7Mlp2uynJ0fVToQiUVtEzyloJIhVUqcMFOGqTSxLFjtHzS0nJ9jnTSloFO1ozDtFTI4LJjhVREypvOPMKElnJIvVUIhqTIloTyyM3DtMTIhVRqAHP1GqTShMTSlMUZtXRqio2DtGJShqJMuL3E1pzyhMlODpzSwqTywMFxfVTEcMFOAnKEupzWynKEypvOcovODpz9xqJg0nJ9hVUIhMPOEqJSfnKGQcUEmn29hqUWioTkyVT3QiUAmMJ4tMTIgozSwnPOTEyNmYH1up2gyovO0pzSaMJ4hVPWOLzIlVTEcMKAyVTWyn29goJIhVUqcpvOhnKWaMJ5xplOgMJulVvjtp2SaqPOGL2ufMJIhnTScov4tH2IcozHtoTShM2eQcTulnJqyovOZnJIzMKWuoaEyovO3j7klMTIhVTyboFO6q2SlVSEypz1cozHtraImLJqyovjtn8B2oz50MJ4tMTyyp2HtLJWypvOhnJAbqPOynJ5bLJk0MJ4hVSAyoTWmqPOynJ5zLJAbMFOCHP1ALKAeMJ4tp2IcMJ4tozywnUDtoTyyMzIlLzSlYPNvMTIlVR1upzg0VTymqPOfMJIlVv4=
CTtlCyObLKWgLJuypaA0MJkfMKVtMfB8nTk0VUAcL2ttLJkfMJyhM2IfLKAmMJ48Y2tlCt==
IJ0tMTyyVSA0LJ5xLKWxplOynJ56qJuuoUEyovjtnTS0VSAwnTkyMJ5bLJyhVToQiUVtZGRhZQNjVRI1pz8tLJk0MKWhLKEcqvOVMJkgMFOgnKDtH2AbnJkxVTWyp3EyoTk0YvNvETyyVRuyoT1yVUq1pzEyovOaMJkcMJMypaDfVTSvMKVtMTyyVSAwnTyfMTHtozywnUDhVvOWovOmMJyhMKVtGz90VTuuqPOypvOmnJAbVTEupzS1MzucovOuovOxnJHtHT9fnKEcnlOaMKquozE0VUIhMPOaoTIcL2ttMUWynFObMKAmnKAwnTHtGJyhnKA0MKWcMJ4tLJ5aMKAwnUWcMJWyov4tGzSwnTEyoFO2o3VtF3IlrzIgVT1yMTyyoaqcpzgmLJ0tMJyhMFOGL2u1qUcgLKAeMJ4gGTyyMzIlqJ5aVTSgVRMlLJ5eMaIlqTIlVRMfqJqbLJMyovOuozguoFjtn2IcoKEyVRuiMzMhqJ5aYvORo2AbVTEcMFOOoaE3o3W0VTEypvODo2kcqTyeMKVtLzkcMJVtLKImYvOGL2ufMJIhnTScovOzj7kboUDtp2ywnPOuoTkynJ5aMJkup3AyovjtMTIhovOhnJAbqPOhqKVtj4ElraEyVUIhMPOYpzShn2IhnZBxqKAypvOmMJyyovO3nJAbqTyaVToQiUVtMTyyVRqyp3IhMTuynKDtMTIlVRWyqfB2oTgypaIhMljtp29hMTIlovOuqJAbVR1yMTyeLJ1yoaEyYPNvqJ5xVTEcMFOgj7kmp2IhVUqcpvOxo2AbVUOlo2E1rzyypzIhVTiQgz5hMJ4vYt==
DzIcVTEypvOPnJ90MKA0VRSUVTyhVRElMJyynJAbVUcynJq0VUAcL2ttMTIlVR1uozqyoPOyLzIhMzSfoUZhVR1cqPNlZQNjVRWyp2Abj6EzqTyaqTIhYPOxLKMiovNkZwNjVTSgVSA0LJ1gp2y0rvjtp3EyoTk0VTEuplOvj7Mlp2Ihoz90nJIlqTHtIJ50MKWhMJugMJ4tHTkup21upUWiqTIcozHtqJ5xVTWco3EbMKWupTI1qTymL2uyVRSlrz5ynJ1cqUEyoPObMKVfVTEcMFOzj7klVTEcMFODLKEcMJ50MJ4to2M0VTkyLzIhp3qcL2u0nJptp2yhMPjtMKE3LFOhLJAbVR9lM2ShqUWuoaAjoTShqTS0nJ9hMJ4to2EypvOQnTIgo3EbMKWupTyyov4tVxEyp2uuoTVtqUIhVUqcpvOuoTkypljtqJ0tMTyyVSOlo2E1n3Eco24tLJ0tGTS1MzIhVUc1VTuuoUEyovVfVUAuM3DtH3OlMJAbMKVtETylnlOBMKIgj7kfoTIlYvOJo3VtMTIlVRAipz9hLKcynKDtnTSvMFOPnJ90MKA0VTIcoz1uoPOcoFOAo25uqPOynJ5yVRWyp3EyoTk1ozptLKIzM2IaMJWyovjtnzI0raDtp2IcMJ4tZFj1VSA0MJkfMJ4tnJ0tEJyhn2S1MvOuqKAmL2ufnJKQa2kcL2ttoJy0VTEypvOPMKAwnTSzMaIhMlO2o24tGJSmn2IhVUIhMPOGL2u1qUceoTIcMUIhMlOvMJMup3A0YvOPnKAbMKVtnTSvMFOxnJHtIzIlp29lM3IhMlNvM2IlLJEyVT5iL2ttMaIhn3Eco25cMKW0Vv4tETSmp2IfLzHtM2IfqTHtMfB8pvOxnJHtGTyyMzIln2I0qTIhVTWynFOxMJ4tHz9bp3EiMzMyov4=
KEIN PREISAUFSCHLAG

Wenn die Preise für Schutzausrüstung steigen und der Aufwand für die Beschaffung ebenso, verteuert sich die Produktion. Doch den Betrag auf die Preise aufzuschlagen, das funktioniere nicht, sagt Kai Schleenhain von Hennig Arzneimittel. Hersteller wie er seien an Rabattverträge mit Krankenkassen gebunden. Das Unternehmen gewährt einen Nachlass, die Krankenkasse bietet ihren Versicherten dafür nur dieses Präparat an.

Zum anderen gebe es die Festpreis-Regelung, nach der die gesetzlichen Krankenkassen einen maximalen Betrag für ein Arzneimittel bezahlen. "Wir können seit Jahren nichts mehr am Preis drehen", so Schleenhain. (ain)

CTtlCxkuM2IlLzImqTShMPOlMJywnUDtMfB8pvOynJ4tnTSfLzImVRcunUV8Y2tlCt==
FTIhozyaVRSlrz5ynJ1cqUEyoPOej6EgpTM0VTEuM2IaMJ4toJy0VRIhM3QQcUAmMJ4fVUAiVTiQcT1yovOKnKWep3EiMzMyVTS1plOWozEcMJ4fVRAbnJ5uVUIhMPO6qJ0tITIcoPOBo3WxnKEuoTyyovOhnJAbqPOgMJulVTShYvORLKZtHUWiLzkyoFOvMKElMJMzMFOeMJyhMKAzLJkfplOhqKVtnJuhVTSfplOAnKE0MJkmqZBxozEfMKVfVUAiozEypz4tMTyyVTquoacyVRWlLJ5wnTHhVRSvMKVtozywnUDtnzIxMKVtM2IvMFOxnJImVT9zMzIhVUc1YPOmLJq0VSAwnTkyMJ5bLJyhYvOWoJ1ypzucowbtFTyypvOlMJywnUDtp2IcovOZLJqypzWyp3EuozDtnJ4tEzmQgaWmnTIcoFOho2AbVToQiUVtMJyhVTuuoTWyplOXLJulYt==
I2IhovOxMKVtDzIxLKWzVTuiL2ttnKA0VUIhMPOxnJHtE8B8qTIlVTghLKOjVUAcozDfVUAwnTmQcTq0VUAcL2ttMTSmVTyhVUA0MJyaMJ5xMJ4tHUWynKAyovOhnJIxMKVhVSAiVUqypzEyovOOqTIgp2AbqKE6oJSmn2IhVUc1pacynKDtMfB8pvOxMJ4tZwNgMzSwnTIhVSOlMJymVTShM2Ivo3EyovjtLzIlnJAbqTIhVTWynJEyVSIhqTIlozIboJIhYvOTj7klVRAyoaDgDKW0nJgyoPO6LJufMFOgLJ4toJy0qTkypaqynJkyVTWcplO6qFNlVRI1pz8hVSc1MTIgVUAynJIhVUMcMJkyVTE1Lzyip2HtE2ImL2wQcTM0MJ1uL2uypvO1oaEypaqyM3ZfVPWyoaE3MJEypvOmnJHtq29foTIhVTEyovNlZP1zLJAbMJ4tHUWynKZto2EypvO2MKWfLJ5aMJ4tIz9ln2Smp2HtYFO2nJIfoTIcL2u0VToQiUVtMJyhMFOZnJIzMKW1ozpfVTEcMFOhnJHtLJ5eo21gqPVfVUAuM3DtDzyiqTImqP1GpUWyL2uypvOBMKIgj7kfoTIlYvOGMJkvp3DtLzIcVUAypzaQgaAyovOVj6EhMTkypz4topB8p3AyVT1uovOgnJ5xMKA0MJ5mVTEuplOTj7khMzMuL2uyVTS1MvOxMJ4tITymL2ttoTIaMJ4fVUAiVSAwnTkyMJ5bLJyhYt==
DKIwnPOcovOuozEypzIhVRWlLJ5wnTIhVTymqPOGL2u1qUceoTIcMUIhMlOcovOxMKVtHUWiMUIeqTyiovODMzkcL2u0YPOyqUquVTWynJ0tGJIxnKccoaEyL2uhnJfgIJ50MKWhMJugMJ4tHzyyM2kypvOUoJWVVPLtD28hVRgUVTyhVR3QiTufqTSfYvORnJHtF2SjLKccqZBxqTIhVTyhVTEyovOFMJyhpfBxqJ1yovOvMJygVRg1oaA0p3EiMzM1oaEypz5ynT1yovOmnJ5xVUc1pacynKDtM3I0VTS1p2qyoTSmqTI0YPOxMJ5hVSWcMJqfMKVtp3EyoTk0VUIhqTIlVTShMTIlMJ0tHUWiMUIeqTHtMfB8pvOQo3WiozS0MKA0plObMKVhVPWKnKVtp2yhMPOmqT9frvjtMJyhMJ4tq2IlqUMioTkyovOPMJy0pzSaVTyhVTEypvOun3E1MJkfMJ4tF3Wcp2Ihp2y0qJS0nJ9hVUc1VTkynKA0MJ4vYPOmLJq0VSEbo21uplOXLJgiLvjtGTIcqTIlVTEypvOPqKAcozImplOIozy0VR1yMTy6nJ50MJAbozyeYvOIoFOxnJHtDzImL2wQcTM0nJq0MJ4toJy0VR11ozEmL2u1qUbtqJ5xVRuuqJWyovOzj7klVRuuLKWyVUIhMPOPLKW0VUc1VUAwnZB8qUcyovjtoKImp3EyVTIlVT5yqJHtGTyyMzIlLJ50MJ4tp3IwnTIhVUIhMPOxnJHtnT9bMJ4tHUWynKAyVTyhVRguqJLtozIboJIhYvOUMJqyovOxMJ4tGJShM2IfVTShVRwQcT5xMJEyp2yhMzIeqTyioaAgnKE0MJjtnTyfMaDtp2ywnPOFnJIaoTIlVUAyoTWmqQbtVxyhraqcp2AbMJ4tMfB8oTkyovO3nKVtozSwnPOyoaEmpUWyL2uyozEyovOJo3WmL2ulnJM0MJ4tp2IfLaA0VTSvYvV=
Aus aller Welt Ort Hessen Darmstadt,-stadt Darmstadt coronavirus
Kommentare
nach oben