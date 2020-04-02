Donnerstag, 02.04.2020 - 19:55
3 min
Kampf um Schutzmasken: Pharmafirmen fürchten Produktionsstopp
Von Anja Ingelmann
Reporterin Wirtschaft Südhessen
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KEIN PREISAUFSCHLAG
Wenn die Preise für Schutzausrüstung steigen und der Aufwand für die Beschaffung ebenso, verteuert sich die Produktion. Doch den Betrag auf die Preise aufzuschlagen, das funktioniere nicht, sagt Kai Schleenhain von Hennig Arzneimittel. Hersteller wie er seien an Rabattverträge mit Krankenkassen gebunden. Das Unternehmen gewährt einen Nachlass, die Krankenkasse bietet ihren Versicherten dafür nur dieses Präparat an.
Zum anderen gebe es die Festpreis-Regelung, nach der die gesetzlichen Krankenkassen einen maximalen Betrag für ein Arzneimittel bezahlen. "Wir können seit Jahren nichts mehr am Preis drehen", so Schleenhain. (ain)
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