Kampfansage an die katholische Männerkirche

ZUR PERSON

Philippa Rath (65) ist seit über 30 Jahren Ordensfrau in Rüdesheim. Die Theologin mit psychologischer Zusatzausbildung ist Vorstand der Klosterstiftung St. Hildegard, Delegierte des Synodalen Wegs und wirkte bei der Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs im Bistum Limburg mit. Das von ihr herausgegebene Buch "Weil Gott es so will" (Herder, 304 Seiten, 25 Euro), gibt es ab Montag, auch als E-Book.