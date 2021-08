Kannibalismus-Verdacht: Mordprozess gegen Lehrer in Berlin

In Berlin wird wegen eines mutmaßlichen Falls von Kannibalismus verhandelt. Foto: Fabian Sommer/dpa (Bild: dpa) (Foto: Fabian Sommer/dpa)

Berlin - Ein Lehrer soll einen 43 Jahre alten Mann in Berlin umgebracht haben, um sexuelle Befriedigung zu erlangen und Teile der Leiche zu essen. Am Dienstag begann der Mordprozess in dem Fall von mutmaßlichem Kannibalismus am Landgericht in der Hauptstadt.

Der Angeklagte schwieg zu den Vorwürfen. Eine der beiden Verteidigerinnen des 41-Jährigen erklärte zu Prozessbeginn, ihr Mandant werde sich derzeit nicht äußern. Während die Anklage verlesen wurde, saß der Lehrer aufrecht und regungslos auf der Anklagebank.

«Sadistisch-kannibalistisch» geprägte Motivation

Der Deutsche habe das Opfer im September 2020 nur wenige Stunden zuvor über ein Dating-Portal kennengelernt. Die Staatsanwaltschaft geht von einer «sadistisch-kannibalistisch geprägten sexuellen Tatmotivation» aus. Es hätten sich keine Hinweise dafür ergeben, dass das Opfer in seine Tötung «eingewilligt» habe. Die Leiche soll der Lehrer anschließend noch in seiner Wohnung in Berlin-Pankow zerteilt und Leichenteile an verschiedenen Orten in der Stadt abgelegt haben.

Die Tat sei «zur Befriedigung des Geschlechtstriebs» und auf «bislang nicht bekannte Weise» geschehen, hatte die Staatsanwaltschaft nach Anklageerhebung im Mai mitgeteilt.

Das Opfer, ein Monteur im Hochleitungsbau, hatte laut Ermittlungen seine Wohngemeinschaft am 5. September kurz vor Mitternacht verlassen. Er kehrte nicht mehr zurück. Wochenlang galt der Mann als vermisst. Das mutmaßliche Verbrechen kam ab 8. November ans Licht, nachdem menschliche Knochenteile an einem Waldstück in Berlin-Buch entdeckt worden waren.

Ermittlungen, bei denen Personen- und Leichenspürhunde eingesetzt wurden, führten später zu dem 41-Jährigen. Bei der Fahndung sei auch der Chatverlauf der Männer ausgewertet worden, so die Polizei. Zudem sei ein Taxifahrer ermittelt worden, der den Monteur nach Pankow gefahren haben soll.

Der Lehrer befindet sich seit November in Untersuchungshaft. Er soll bislang zu den Vorwürfen geschwiegen haben. Für den Prozess sind 18 Tage bis Mitte Oktober geplant.

Das Berliner Mordverfahren erinnert an ein spektakuläres Verbrechen in Deutschland aus dem Jahr 2001, das als Fall des «Kannibalen von Rotenburg» bekannt geworden ist. Ein Computertechniker hatte sein späteres Opfer über eine Kontaktanzeige in einem Internet-Forum kennengelernt. Er schnitt im März 2001 seinem Berliner Internet-Bekannten auf dessen ausdrückliches Verlangen hin zunächst den Penis ab. Später erstach er den Ingenieur und aß ihn teilweise auf. Das Strafverfahren endete mit einer lebenslangen Freiheitsstrafe.

