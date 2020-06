Kaplan Robert-Jan Ginter verabschiedet sich von Flörsheim

Seinen Abschied feiert Kaplan Robert-Jan Ginter Corona-bedingt ohne ein Fest. Er lädt ein zur Vorabendmesse in St. Peter und Paul in Hochheim (Samstag, 27. Juni, 18 Uhr) und zum Sonntagsgottesdienst in St. Gallus (Sonntag, 28. Juni). Für die Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich. Die wenigen Sitzplätze sind bereits ausgebucht.

Ab sofort wird der Sonntagsgottesdienst in St. Gallus jeweils um 10.30 Uhr live bei Thomas More TV Hochheim übertragen. So auch der Abschiedsgottesdienst von Kaplan Ginter. Von dieser Möglichkeit des Mitfeierns werden auch seine Eltern Gebrauch machen. (hbk)