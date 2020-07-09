Donnerstag,
09.07.2020 - 00:30
3 min
Karantena.TV setzt Schlusspunkt
Der Wormser Streaming-Sender stellt regelmäßiges Angebot mit einem Streaming-Musik-Festival ein. Er bleibt aber für Einzelevents offen.
Von Johannes Götzen
Redaktionsleiter Lokalredaktion Worms
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