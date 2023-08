Karin Smirnoff setzt die Stieg-Larsson-Reihe fort

„Der Strom hier oben in Norrbotten ist in etwa das, was das Öl für die Norweger ist“, ist sich der zwielichtige Lokalpolitiker Henry Salo sicher, der in dem Roman nicht nur deshalb eine wichtige Rolle spielt, weil er Blomkvists Schwiegersohn werden soll. Der kleinen Gemeinde winkt jedenfalls das große Geld - eben genau das, was auch dunkle Kräfte nach Gasskas zieht. Das bringt nicht nur Salo in Lebensgefahr, sondern auch Blomkvists geliebten Enkel Lukas.