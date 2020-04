Karl-Peter Deheck produziert Desinfektionsmittel

Karl Peter Deheck (links) und Apotheker Dr. Georg Bellenberg vor Fässern mit Ethanol und mit fertig gemischtem Desinfektionsmittel im Kanister. (Foto: BilderKartell/Axel Schmitz)

GAU-ODERNHEIM - Das „flüssige Gold“, wie Karl-Peter Deheck es mittlerweile umschreibt, bunkert im hintersten Raum des alten Supermarkts. Weiße Fliesen, der süß-modrige Duft gärender Früchte, blitzblanke Metalltheken. Auf meterhohen Regalen türmen sich Kartons verkorkter Apothekerflaschen, irgendwann mal befüllt mit Kräuterschnaps, Gin, buntem Likör. Abseits, im versteckten Hinterzimmer, steht sie dann: die unscheinbare 750-Liter-Stahltonne. Mit reinem Alkohol, jenem „flüssigen Gold“. „Was vor vier Wochen Klopapier war, ist jetzt das“, sagt Deheck, Schnapsbrenner aus Gau-Odernheim, ehe er den Deckel abdreht. Der beißende Geruch von Sterilität. „Auf dem Markt finden Sie das kaum mehr.“ Das Ethanol der Tonne wird später keine Kehlen befeuchten. In diesen Tagen braut Deheck, 62, hier das Gemisch nationaler Sicherheit zusammen: Desinfektionsmittel.

Ein Montagvormittag Ende März, gegen 12 Uhr. Als die förmliche Mail ins Postfach der Brennerei rutscht, überkommt den Destillateur zuerst Irritation. Der Absender: das Institut für klinische Forschung Pneumologie in Frankfurt am Main. Ob Deheck, dessen Brennerei ohnehin zu den größeren im Südwesten zählt, an reinen Alkohol komme. Ohne Ressourcen kein Desinfektionsmittel. Die Produktion stocke, heißt es. „Wenn man das als Laie hört, muss man einfach helfen. Um Ethanol zu kriegen, muss man mittlerweile bitten und betteln, als Neukunde bekommt man da gar nichts“, weiß Deheck. Also bat und bettelte er. Beim Stammhändler in Ludwigshafen, der den Stoff aus aller Welt bezieht. 10 000 Liter konzentriertes Ethanol stellte Deheck in zehn Tagen für Desinfektionsmittel bereit – im gleichen Zeitraum brennt er eigentlich nur 3000 Liter. Gestern rollten die nächsten 10 000 an, für hygienische Zwecke. „Es muss auch ein Leben nach Corona geben“, sagt er. Der Preis: drastisch in die Höhe geschnellt. „Alkohol an sich ist eigentlich nichts wert“, meint Deheck salopp, vor vier Wochen noch war das so, der Liter Ethanol kostete ihn einen Euro. Heute sind es fast drei. Der Kampf um den Alkohol, er tobt.

Es darf nicht jeder, es kann nicht jeder: Die Herstellung von Desinfektionsmitteln ist chemisch, vor allem aber juristisch keine einfache Sache. Als die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) registrierte, dass „keine ausreichenden Mengen an Rohstoffen zur Verfügung gestellt“ werden können, so informierte ein Schreiben, erließ sie am 4. März eine Ausnahmezulassung – die regelmäßig überarbeitet wird. Statt Propanol darf nun auch Ethanol, also Trinkalkohol, verwendet werden, erlaubt ist die Produktion nur durch Apotheken, Pharma- und Chemieindustrie. Nach Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation WHO. Dehecks Mixtur wird beispielsweise überwacht von Apotheker Georg Bellenberg. Zertifikate, Spezifikationen: notwendig. „In der Öffentlichkeit kursieren darüber viele Fehlinformationen“, warnt Deheck. „Im Moment wird aber jeder Strohhalm ergriffen.“

Wirklich jeder, wie sich jüngst offenbarte. Nach der letzten Überarbeitung der Allgemeinverfügung dürfen auch Kleinbrennereien Desinfektionsmittel mischen – nur: Die erreichen oft nicht die Ethanol-Mindestreinheit von 96 Prozent. Und sie nutzen für das Desinfektionsmittel bereinigtes hauseigenes Destillat. „Wollen Sie auf einem Tisch operiert werden, der noch nach Birnenschnaps riecht? Das sind Maßnahmen, um die Bevölkerung zu beruhigen“, sagt Deheck. „Um die Reinheit zu erreichen, brauchen Sie ganz andere Geräte.“ Die, die nur die ganz Großen haben. Übrigens darf der Brenner seine Desinfektionen nur an „berufsmäßige Verwender“ abgeben, so klärt die BAuA auf. An Krankenhäuser, Arztpraxen, Pflegeheime und so weiter. Nicht an den einzelnen Endverbraucher. Da könnte ja jeder kommen…

Im Hause Deheck mit seinen 16 Angestellten läuft das Schnapsbrennen indes weiter. Vom „großen Glück“ spricht der Chef, dass seine Spirituosen teils von den großen Supermarktketten gelistet sind. Deutschlandweit. Das Desinfektionsmittel verkauft er deshalb ohne Profit. Er spendet es quasi. Den erbitterten Kampf ums Ethanol überlässt Deheck anderen.