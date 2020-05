Karl-Rudolf Korte: Kein Problem mit Streit in Corona-Krise

Karantena.TV: Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte (l.) im Gespräch mit WZ-Redaktionsleiter Johannes Götzen. Screenshot: Lukas Kissel

WORMS - Was Ostern als Experiment auf dem Internetkanal Karantena.TV begann, ging nun in die zweite Runde. Vier Wochen nach ihrem ersten Gespräch knüpften der Wormser Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte und WZ-Redaktionsleiter Johannes Götzen dort an, worum es auch beim letzten Mal ging: Politik und Medien in Corona-Zeiten. Gesprächsbedarf gibt es schließlich genug. Nach der ersten Phase der Krise, der Zeit der Quarantäne, ist nun die Phase der Lockerungen erreicht, und um Lockerungen ging es in diesem Gespräch immer wieder.

Für diese Krise gebe es kein historisches Muster, sagte Korte, und deshalb brauche es heute „Corona-Kreativität“. „Das wäre für mich, der Rettung eine Richtung zu geben“, erklärte er. „Wenn wir die Klimakrise nicht durch sieben Woche Pause bewältigen können, dann wären wir jetzt gut beraten, die Rettung in Richtung einer Nachhaltigkeit zu konstruieren.“ Ob man in der Krisenbewältigung derzeit solch eine Idee wahrnimmt, darüber kann man streiten – wenn man auf die vielen Sonderwege der Bundesländer schaut, kann man jedenfalls daran zweifeln. Das oft bemühte Schlagwort des „Flickenteppichs“ in diesem Zusammenhang wies Korte allerdings zurück. „Wir haben eine regionale Vielfalt von Betroffenheiten: große und kleine Virusinfektionen, Außengrenzen und keine Grenzen, dünne und dichte Besiedelung. Warum sollte man diese regionale Vielfalt nicht kennzeichnen?“

Diese Lockerungsvielfalt ist oft Kritikpunkt in der Öffentlichkeit – ebenso wie die Reihenfolge der Lockerungen. So würden gerade diejenigen Gruppen mit der geringsten Interessenartikulation, wie etwa Schüler, erst später mit Lockerungen bedacht, befand Korte. Angesichts dessen könne man sich fragen, ob wirklich das „Primat der Politik“ gelte oder das „Primat der Wirtschaft“ – „da muss man nach der Pandemie aufarbeiten, was der Hintergrund für diese Reihenfolge war.“

Während es im ersten Gespräch zum großen Teil um Kanzlerin Merkel ging, wollte Götzen dieses Mal verstärkt über die Opposition sprechen. Laut Umfragen sehe es die Mehrheit der Deutschen jedenfalls so, dass die Oppositionsparteien mit der Regierung zusammenarbeiten sollten, wusste der Politikwissenschaftler. „Als jemand, der sich für Demokratie interessiert, kann einem das die Tränen in die Augen treiben.“ Wenn sich etwas wie ein roter Faden durch diese zwei Gespräche zog, dann war es Kortes Plädoyer für die Pluralität und „Vielstimmigkeit“ in der Demokratie. „Pluralität von Meinungen auszuhalten ist nicht einfach, aber macht als Gesellschaft widerstandsfähig“, sagte er, „homogene Gesellschaften sind anfällig.“ Ganz praktisch meinte er damit erstens, dass man das Regieren per Verordnung, was in der ersten Phase angemessen gewesen sei, nun an Mehrheitsentscheidungen im Parlament koppeln solle. Schließlich seien die Parlamente der Ort, wo Interessen ausgeglichen würden, dementsprechend heftig und leidenschaftlich, aber auch zivilisiert müsse es dort zugehen. Und zweitens sei es im Sinne dieser demokratischen Pluralität zwingend notwendig, wieder zu Veranstaltungen zurückzukommen, wie sie etwa zum 8. Mai geplant waren und wegen der Krise nicht stattfinden konnten. In solchen Veranstaltungen werde Demokratie „erlebbar und erfahrbar“, sagte der Wissenschaftler.

Und in Worms? Vor vier Wochen noch hatte Korte die Krisenkommunikation von OB Adolf Kessel kritisiert, von dem er gern mehr gehört hätte. Da habe sich etwas verändert, sagte er, und verwies etwa auf einen Video-Podcast. „Grundsätzlich denke ich nicht, dass sich der OB vom Kommunikationstypus verändern wird: Er ist eher der Zuhörertyp und entscheidet dann.“ Aber: „Ich sehe, dass die Stadt auch so gut durch die Krise kommt.“