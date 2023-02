Karnevalsorden für Annalena Baerbock

In ihre Rede mischte Baerbock auch nachdenkliche Töne. Den Saal hatte sie voll im Griff. Sie sei dankbar in einem Land zu leben, in dem Politikerinnen und Politiker zeigen können, dass uns das Leid, das wir sehen, nicht kalt lässt. Für diese Offenheit stehe der Karneval. „Dass wir hier in Deutschland übereinander, aber vor allem auch miteinander lachen können. Das ist was zählt!“ Das Publikum feierte Baerbock mit Standing Ovations. Da war es schon weit nach Mitternacht, und die Feier war noch lange nicht vorbei.