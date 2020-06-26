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Freitag, 26.06.2020 - 03:00
2 min

Karnevalverein Waldalgesheim sagt Session 2021 ab

KVW-Spitze ist es zu unsicher, was sich coronabedingt ab dem 11.11. überhaupt in den Saal und auf die Straße bringen lässt.

Von Jochen Werner
Auf der Familiensitzung des vergangenen Jahres drohte Zeus zum Auftakt nur mit dem Blitz. Diesmal schlägt dieser jedoch in Form von Corona ins KVW-Kontor und führt zum Ausfall der kompletten Session. Foto: Jochen Werner

Auf der Familiensitzung des vergangenen Jahres drohte Zeus zum Auftakt nur mit dem Blitz. Diesmal schlägt dieser jedoch in Form von Corona ins KVW-Kontor und führt zum Ausfall der kompletten Session. (Foto: Jochen Werner)

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