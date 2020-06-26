Freitag,
26.06.2020 - 03:00
2 min
Karnevalverein Waldalgesheim sagt Session 2021 ab
KVW-Spitze ist es zu unsicher, was sich coronabedingt ab dem 11.11. überhaupt in den Saal und auf die Straße bringen lässt.
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