Montag, 23.03.2020 - 03:00
3 min
Katastrophenschutz statt Konzert
Von Julian Peters
Reporter Rheinhessen
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Anfragen für seine Ausrüstung nimmt Jan Römer per E-Mail an info@aurora-eventtechnik entgegen.