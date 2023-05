Kate Winslet kämpft gegen Hass im Netz

London (dpa) - . Die britische Oscar-Preisträgerin Kate Winslet hat schärfere Strafen gegen Hass und Hetze in den sozialen Medien gefordert. „Leute an der Macht, Leute, die etwas ändern können: Bitte, kriminalisiert schädliche Inhalte“, sagte die 47-Jährige am Sonntagabend bei der Verleihung der britischen TV-Preise.