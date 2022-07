Kater Larry und die Regierungskrise in London

Kater Larry hat einen eigenen Twitteraccount - und kommentiert die Lage. (Bild: dpa) (Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa)

London - Die Ratten verlassen bekanntlich das sinkende Schiff - in London sind es aber wohl eher die Katzen. Seit 2011 lebt dort der berühmte Kater Larry in Downing Street Number 10, der Amtswohnung des britischen Premierministers.