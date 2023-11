Katrin Sass ging nach dem Mauerfall in die Kneipe

Berlin (dpa) - . Als Tausende DDR-Bürger beim Mauerfall am Abend des 9. November 1989 in Berlin auf den Straßen feierten, setzte sich Schauspielerin Katrin Sass lieber in ihre Stammkneipe. „Als ich begriffen habe, dass wirklich die Tür aufgeht, wollte ich nicht mit an den Ku'damm. Ich bin zu meiner Freundin in die Kneipe runter, habe mich sinnlos betrunken“, sagte Sass der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.