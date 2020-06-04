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Donnerstag, 04.06.2020 - 03:00
3 min

Kaum Hoffnung für Stadtteil-Kerben

Die Kerben in Dautenheim und Heimersheim wurden von den Verantwortlichen bereits abgesagt, und auch bei den anderen Stadtteilen zeichnet sich die Absage bereits ab.

Von Fabian Goebel
Menschentrauben bei der Weinheimer Kerb: So ein Bild wird es in diesem Jahr voraussichtlich nicht geben. Archivfoto: Hedtke

Menschentrauben bei der Weinheimer Kerb: So ein Bild wird es in diesem Jahr voraussichtlich nicht geben. (Archivfoto: Hedtke)

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