Kaum Präsenzveranstaltungen am Dieburger Mediencampus

Mika Engelhardt und Melanie Molata leben und studieren gemeinsam in einer WG. An den Online-Vorlesungen im vergangenen Jahr haben sie oft gemeinsam über Zoom teilgenommen. Foto: Melanie Molata

DIEBURG - Die Pforten des Mediencampus in Dieburg sind bereits im dritten Semester fast immer geschlossen. Ein Ende des Onlineunterrichts und ein Rückgang zum Campusleben vor Ort ist nicht in Sicht. Mika Engelhardt (22) und Melanie Molata (26) studieren im dritten Semester den Master Media, Technology and Society. Sie kennen die Situation gar nicht anders, seit Beginn ihres Studiums im Sommersemester 2020 findet coronabedingt kein Präsenzunterricht statt.

Entspannt sei das nicht. "Nach 90 Minuten vor dem PC ist man viel fertiger, als nach 90 Minuten oder auch drei Stunden in der Uni", berichtet Mika Engelhardt. Auch Daniela Hilsdorf (23) und Clara Dörholt (20) teilen diese Meinung. Sie studieren im vierten Semester Motion Pictures und engagieren sich im Dieburger AStA (Allgemeiner Studierendenausschuss). Die digitalen Vorlesungszeiten fanden sie teilweise unzumutbar. Von der Hochschule wünschen sie sich eine bessere Kommunikation und mehr Flexibilität bei der Gestaltung der Vorlesungen. "Vieles war wahnsinnig unklar. Es gab kurzfristige Änderungen bei der Durchführung von Projekten oder wir mussten lange auf Entscheidungen warten, sodass vieles erstmal ungewiss war", teilt Hilsdorf mit.

Grundsätzlich finden die meisten Lehrveranstaltungen der Hochschule Darmstadt (h_da) präsenzfrei statt. "Präsenz ist zum Beispiel dann möglich, wenn eine technische Umgebung nötig ist, die es so nur an der Hochschule gibt", so Simon Colin, Pressesprecher der h_da. Diese fänden dann aber, ebenso wie Präsenzprüfungen, unter hohen Sicherheitsvorkehrungen statt. Außerdem erarbeite die Hochschule aktuell ein Testkonzept.

Obwohl die Hochschule bereits vor Corona digital gut aufgestellt gewesen sei, sei es für alle Beteiligten eine immense Aufgabe gewesen, die gesamte Hochschule innerhalb kürzester Zeit fast komplett auf Digitalbetrieb umzustellen, berichtet Hochschulsprecher Colin. So bot das Hochschulzentrum für Studienerfolg und Berufsstart (HSB) beispielsweise unterschiedliche Unterstützungsformate zur präsenzfreien Lehre an. Insgesamt laufe der Hochschulbetrieb routiniert. "Man hat gemerkt, dass alle ein bisschen learning-by-doing gearbeitet haben, aber an sich hatte ich das Gefühl, dass unsere Uni im Vergleich sehr gut vorbereitet war", bestätigte Mika Engelhardt.

Die Hochschule ist sich bewusst, dass die Situation anstrengend ist und nicht immer alles reibungslos klappt, dennoch möchte sie den Studierenden weiterhin ein gutes Fortkommen im Studium ermöglichen. Insgesamt scheint das auch gelungen: "Man hat sich gut aufgehoben gefühlt und es wurde sehr darauf geachtet, dass es uns allen auch gut geht. Das war ein sehr respektvolles Miteinander und schon auch eine gute Zeit an sich", berichtet Mika Engelhardt. Bald starten am Mediencampus mehrere Angebote zum Thema Resilienz (psychische Widerstandsfähigkeit in schwierigen Lebenssituationen), die für Studierende kostenlos sind. Zudem ist auch immer die Psychotherapeutische Beratungsstelle des Studierendenwerks ansprechbar. Auch haben Studierende die Möglichkeit, sich mit Problemen an den AStA zu wenden.

Besonders gefehlt in dieser Zeit hat der persönliche Kontakt zu den Kommilitonen und Dozenten, die praktischen Projekte, der kurze Austausch im Café, die gemeinsame Mittagspause. Da sind sich die Studierenden einig. "Ich kann mir vorstellen, dass es für Erstsemester wirklich schwer ist, Anschluss zu finden, weil man keine Beziehungen aufbauen kann", erklärt Melanie Molata. Die analoge Welt fehlt auch am Mediencampus.