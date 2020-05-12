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Dienstag, 12.05.2020 - 03:00
3 min

Kein Lippenlesen, keine Kommunikation

Der Lampertheimer Behindertenbeirat macht auf Probleme aufmerksam, die für Hörgeschädigte durch die Maskenpflicht entstehen. Ein Visier hätte gleich mehrere Vorteile.

Philipp Semon: Redakteur Bergsträßer Echo
Von Philipp Semon
Redakteur Bergsträßer Echo
Petra Brandt trägt eine durchsichtige Maske, die es Hörgeschädigten im Alltag einfacher machen würde. Foto: Thorsten Gutschalk

Petra Brandt trägt eine durchsichtige Maske, die es Hörgeschädigten im Alltag einfacher machen würde. (Foto: Thorsten Gutschalk)

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AM PRANGER
Durch Atemwegserkrankungen ist es einigen Menschen nicht möglich, die Maskenpflicht zu befolgen. Sie müssen keinen Mundschutz tragen, werden dadurch aber mitunter durch andere Kunden beim Einkaufen an den Pranger gestellt. Eine Lösung für dieses Problem hat auch Petra Brandt nicht parat. Eine Binde, wie sie einige Blinde tragen, würde wohl nur zu einer Stigmatisierung führen. (phs)
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