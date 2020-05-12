Dienstag, 12.05.2020 - 03:00
3 min
Kein Lippenlesen, keine Kommunikation
Von Philipp Semon
Redakteur Bergsträßer Echo
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AM PRANGER
Durch Atemwegserkrankungen ist es einigen Menschen nicht möglich, die Maskenpflicht zu befolgen. Sie müssen keinen Mundschutz tragen, werden dadurch aber mitunter durch andere Kunden beim Einkaufen an den Pranger gestellt. Eine Lösung für dieses Problem hat auch Petra Brandt nicht parat. Eine Binde, wie sie einige Blinde tragen, würde wohl nur zu einer Stigmatisierung führen. (phs)
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