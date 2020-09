Kein neuer Corona-Fall im Kreis Alzey-Worms

Jetzt teilen:

ALZEY-WORMS - (red). Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen im Landkreis Alzey-Worms und in der Stadt Worms ist von Mittwoch auf Donnerstag um fünf Fälle auf 654 gestiegen. Wie das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Alzey-Worms mitteilt, besteht bei zwei der gemeldeten Neuinfektionen ein Zusammenhang zu den bereits bekannt gewordenen Fällen in einer Wormser Metzgerei. Bei drei weiteren Personen aus Worms ist der Infektionsherd unbekannt. Im Kreis ist kein neuer Fall gemeldet geworden.

586 vormals Erkrankte sind wieder gesund – 312 aus dem Landkreis und 274 aus der Stadt Worms. Sie werden jedoch in der Statistik der positiven Fälle weiter geführt. Eine Person aus dem Landkreis Alzey-Worms und vier Personen aus Worms, die positiv getestet wurden, befinden sich in Krankenhäusern. Nachfolgend die Zahlen, Stand Donnerstag, 12 Uhr: Worms (319), Alzey (53), VG Alzey-Land (49), VG Wörrstadt (66), VG Wöllstein (10), VG Monsheim (30), VG Wonnegau (109) und in der VG Eich (18). Insgesamt sind aus Worms acht Menschen und aus dem Landkreis Alzey-Worms zwölf Menschen, die an Covid-19 erkrankt waren, gestorben.