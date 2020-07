Kein neuer Corona-Fall in Worms

Jetzt teilen:

WORMS - (clw). Nachdem für Worms zuletzt drei neue Corona-Infektionen bestätigt wurden, meldet das Gesundheitsamt am Dienstag gute Nachrichten: Im Vergleich zum Vortag ist kein neuer Fall hinzugekommen. Es bleibt damit dabei, dass es in Worms laut offizieller Statistik nur diese drei aktiven Infektionsfälle gibt, die zuletzt registriert wurden. Die drei Ansteckungen stehen in einem Zusammenhang. Zunächst wurde bei einer älteren Frau eine Infektion nachgewiesen, ehe dann bei zwei Personen aus ihrem Umfeld festgestellt wurde, dass auch sie den Erreger in sich tragen. Alle anderen Wormser, die sich infiziert haben, gelten als genesen.