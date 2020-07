Kein neuer Corona-Fall in Worms

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WORMS - (clw). Auch am Mittwoch hat das Gesundheitsamt gute Nachrichten für die Wormser: Erneut wurde der Behörde kein Corona-Fall gemeldet. Es ist der zweite Tag in Folge, an dem das Gesundheitsamt über keine neue Infektion mit dem Virus informieren muss. Drei Wormser, bei denen eine Ansteckung nachgewiesen wurde, kämpfen derzeit mit der Infektion. Von diesen drei Personen wird eine im Krankenhaus behandelt (Stand: Mittwoch, 15. Juli, 12 Uhr). Wie schon berichtet, stehen diese drei Fälle alle in Zusammenhang.

Insgesamt wurde in den vergangenen Monaten bei 225 Wormsern eine Infektion mit dem Coronavirus bestätigt. 215 Menschen gelten laut Gesundheitsamt wieder als genesen. Sieben Personen, die positiv auf das Virus getestet wurden, starben.