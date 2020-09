Kein weiterer Corona-Fall an Bad Schwalbacher Schulen

Jetzt teilen:

RHEINGAU-TAUNUS - (red). Wie das Gesundheitsamt des Kreises mitteilt, gibt es sowohl in der Wiedbachschule als auch in der Nikolaus-August-Otto-Schule in Bad Schwalbach bisher keinen weiteren Corona-Fall. Alle vorliegenden Testergebnisse für die Betroffenen, die am vergangenen Freitag getestet wurden, weisen einen Negativ-Befund auf. Ungeachtet dessen sind die vom Gesundheitsamt angeordneten Quarantäne-Maßnahmen von allen Personen weiterhin strikt einzuhalten.

Aufgrund der angespannten personellen Situation im Lehrerkollegium der Nikolaus-August-Otto-Schule hat die Schulleitung entschieden, die Schülerinnen und Schüler in der E-Phase im Homeschooling zu unterrichten.

Diese Regelung gilt bis zu den Herbstferien. Der Unterricht findet in diesem Zeitraum über die digitalen Medien statt.

„Dabei handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Quarantäne-Maßnahme, sondern wurde aufgrund der personellen und organisatorischen Ressourcen der Schule erforderlich“, teilt Landrat Frank Kilian mit. Von den Quarantäne-Maßnahmen, die das Gesundheitsamt gemäß Infektionsschutzgesetz nach einem positiven Corona-Fall an der Schule ausgesprochen hatte, waren auch mehrere Lehrkräfte betroffen.

Die Anpassung des Hessischen Schulgesetzes vom 18. Juni, die aufgrund der Pandemie erfolgt sei, ermögliche den Schulleitungen, eine solche Regelung zu treffen, heißt es abschließend.