Kein „Ziegenumzug“ in Idsteins Partnergemeinde Wilrijk

NIEDERNHAUSEN/WIRIJK - Eine schwierige, aber wohl richtige Entscheidung in diesen schwierigen Zeiten: Der traditionelle „Ziegenumzug“, der am 20. September 2020 in Niedernhausens belgischer Partnergemeinde Wilrijk geplant war, wird von den Organisatoren abgesagt und auf Sonntag, 19. September 2021, verschoben. Das erfuhr Niedernhausens Bürgermeister Joachim Reimann (CDU) von Gilbert Van Nuffel, dem Pressesprecher des „Ziegenumzugs“. „Die Gründe für diese Entscheidung sind vielfältig: Bis heute gibt es keine Sicherheit, dass Manifestationen mit einem großen Publikum im September stattfinden dürfen. Es ist nicht günstig und riskant, die Vorbereitungen jetzt fortzusetzen und Verträge mit Gruppen abzuschließen. Die Zusammenarbeit von Schulen und Umzugsteilnehmern wird schwieriger sein. Es ist deshalb eine notwendige Entscheidung im Interesse aller Beteiligten an Wilrijks größtem Fünfjahres-Spektakel“, heißt es aus der belgischen Partnerstadt.