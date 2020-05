Keine Corona-Neuinfektionen in Mainz

Jetzt teilen:

MAINZ (dri). Erstmals hat es in Mainz keine Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegeben. Das meldet das Gesundheitsamt Mainz am Montagnachmittag. Es sei allerdings zu beachten, dass am Wochenende weniger Tests durchgeführt worden sind.

Somit bleibt die Zahl der Infizierten in Mainz und im Kreis Mainz-Bingen bei insgesamt 906.

Dabei stammen 519 infizierte Personen aus Mainz und 387 aus dem Landkreis. Insgesamt verließen schon 726 einst positiv auf das Coronavirus getestete Personen die Quarantäne wieder.

Die Zahl der Todesfälle in der Stadt Mainz liegt bei insgesamt 20 und im Landkreis bei 15. Somit blieb auch die Zahl der Todesfälle unverändert.