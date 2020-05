Keine Corona-Neuinfizierten oder Toten im Odenwaldkreis

Jetzt teilen:

ODENWALDKREIS - Eine einzige Personen im Odenwaldkreis ist seit Dienstag positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Die Gesamtzahl der Infizierten liegt damit bei 403, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Statistik des Kreisausschusses hervorgeht. Dafür steigt die Anzahl derer, die nach einer Corona-Erkrankung wieder genesen sind, auf 303. Auch ist seit Dienstag keine weitere Person in Zusammenhang mit dem Corona-Virus gestorben. Die Zahl der Todesfälle bleibt bei 60, davon hatten 39 in einem Pflegeheim im Odenwaldkreis gewohnt. Dass weniger neue Corona-Fälle hinzukommen, spiegelt sich auch in der sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz wider, die das Land Hessen berechnet. Sie ist auf acht gesunken. 13 Odenwälderinnen und Odenwälder werden stationär in Krankenhäusern betreut. Im Gesundheitszentrum (GZO) in Erbach befinden sich zwei Patienten, einer ist in der Asklepios Klinik in Bad König, zehn sind in weiteren Einrichtungen außerhalb des Odenwaldkreises. Zwei Menschen mit Verdacht auf eine Corona-Erkrankung warten noch auf ihr Testergebnis.