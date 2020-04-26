Montag, 27.04.2020 - 09:15
5 min
Keine Einnahmen: Vereine zwischen Gelassenheit und Panik
Von Eric Hartmann, Martin Kriegerund Volker Bachmann
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SIEBEN MILLIONEN EURO FÜR SPORTVEREINE
Die Vereine können aus dem Hilfsprogramm Zuwendungen in Höhe bis zu je 10 000 Euro beantragen. Alle relevanten Informationen zur Corona-Soforthilfe sowie den Antrag gibt es unter
Innerhalb des Hilfsprogramms stehen nach Angaben des Sportministeriums rund sieben Millionen Euro für die rund 7600 Sportvereine in ganz Hessen bereit, die durch die Coronakrise in eine existenzbedrohliche finanzielle Notlage geraten sind.
Die Vereine können aus dem Hilfsprogramm Zuwendungen in Höhe bis zu je 10 000 Euro beantragen. Alle relevanten Informationen zur Corona-Soforthilfe sowie den Antrag gibt es unter
https://innen.hessen.de/sport/
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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 26.04.2020 um 23:00 Uhr publiziert.