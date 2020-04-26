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Montag, 27.04.2020 - 09:15
5 min

Keine Einnahmen: Vereine zwischen Gelassenheit und Panik

Viele Vereine sind in der Corona-Krise auf jeden Cent angewiesen. Vom Land Hessen kommt jetzt Hilfe - für manche existenziell wichtig, für andere nicht unbedingt. Eine Umfrage.

Von Eric Hartmann, Martin Kriegerund Volker Bachmann
An Einnahmen ist nicht zu denken: Auch der Sportplatz des TSV Höchst liegt brach. Foto: Joaquim Ferreira

An Einnahmen ist nicht zu denken: Auch der Sportplatz des TSV Höchst liegt brach. Foto: Joaquim Ferreira

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SIEBEN MILLIONEN EURO FÜR SPORTVEREINE

Innerhalb des Hilfsprogramms stehen nach Angaben des Sportministeriums rund sieben Millionen Euro für die rund 7600 Sportvereine in ganz Hessen bereit, die durch die Coronakrise in eine existenzbedrohliche finanzielle Notlage geraten sind.

Die Vereine können aus dem Hilfsprogramm Zuwendungen in Höhe bis zu je 10 000 Euro beantragen. Alle relevanten Informationen zur Corona-Soforthilfe sowie den Antrag gibt es unter
https://innen.hessen.de/sport/
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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 26.04.2020 um 23:00 Uhr publiziert.
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