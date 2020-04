Keine gravierenden Verstöße gegen Corona-Verordnungen in Bürstadt

Jetzt teilen:

BÜRSTADT - Noch immer hat uns die Pandemie voll im Griff, wenn es auch erste Lockerungen gibt. Auch für die Bürstädter Stadtverwaltung bedeuteten die Corona-Verordnungen einiges an Änderungen – und damit auch für den Bürger.

Seit Mitte März sind Erreichbarkeit und Dienstleistungen der Stadtverwaltung eingeschränkt. Trauungen finden nur noch mit dem Brautpaar statt, Beerdigungen mit höchstens 20 Personen. Nur noch Bürgerbüro und Standesamt waren zugänglich. Zwecks Besucherkontrolle wurde die Pforte am Rathauseingang reaktiviert. Das Personal wurde um die Hälfte reduziert (Urlaub und Überstundenabbau), die Arbeitszeiten ausgedehnt, um einen Schichtbetrieb zu ermöglichen. Mitarbeiter, die in Gemeinschaftsbüros waren, wurden getrennt. Zum Teil arbeiten sie im Homeoffice. Plexiglasscheiben schützen Mitarbeiter inzwischen vor Ansteckungen. Für die Kläranlage wurde ein Schichtbetrieb organisiert, damit immer eine einsatzfähige Mannschaft zur Verfügung steht.

Bürgermeisterin Barbara Schader (CDU) zeigt sich bei einem Pressegespräch sehr zufrieden mit ihren Mitarbeitern: „In gemeinsamer Verantwortung haben wir unter Beachtung des Gesundheitsschutzes die Verwaltung aufrechterhalten. Wir haben in Ruhe und unaufgeregt weitergearbeitet.“ Die Krise habe auch viel Kreativität freigesetzt. Dankbar ist Schader nicht nur den Mitarbeitern in der Verwaltung, sondern auch den Erzieherinnen, die in der Notbetreuung der Kitas und Krippen sind. Angemeldet sind derzeit 48 Kinder in sechs Betreuungseinrichtungen.

Der Dank der Bürgermeisterin gilt auch dem Landrat, der mit allen Gemeindechefs des Kreises die Marschrichtung festgelegt habe und die Kommunen täglich auf dem Laufenden halte. Und schließlich ist die Verwaltungschefin sehr froh darüber, dass die Bevölkerung die Einschränkungen mitgetragen hat, zum Beispiel ohne Murren auf Termine wartete. Wann Spielplätze, Sportanlagen und das Freibad öffnen könnten, sei nach wie vor unklar, betonte Schader.

Positiv sei auch, dass das Ordnungsamt keine gravierenden Verstöße gegen die Corona-Verordnungen in Bürstadt feststellen konnte. Ein Lob gibt es auch für das Engagement des Quartiersbüros, das ein Telefon für nachbarschaftliche Hilfe schaltete (0178-3151712). Für fünf Senioren gehen Freiwillige einkaufen. Zentrale Organisationsstelle ist das Fitnessstudio „Activity“. Eine Herausforderung war auch die Corona-Infektion eines Flüchtlings. Das Gesundheitsamt des Kreises stellte beide Gemeinschaftsunterkünfte unter Quarantäne. Da keiner die Gebäude verlassen sollte, musste ein Einkaufsdienst organisiert werden. Das Interkulturelle Büro organisierte diesen mit den Integrationslotsen und Landsleuten der Flüchtlinge, die außerhalb der Unterkunft wohnen. Inzwischen ist die Quarantäne aufgehoben worden, da keine weiteren Krankheitssymptome aufgetreten sind.

Derzeit sei nur eine Handvoll Bürstädter am Coronavirus erkrankt. Die Bürgermeisterin hofft, dass diese gute Situation nicht „durch Leichtsinn“ verspielt wird. Und sie hat eine weitere erfreuliche Nachricht: Die Bürstädter Tafel öffnet wieder am 5. Mai. Allerdings sind Abholtermine nötig. Personen ab 63 Jahren bekommen Lebensmittel nach Hause geliefert.