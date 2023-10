Keine Hoffnung für vermisste Seeleute

Da die Retter es in Betracht zogen, dass die vermissten Seeleute in dem in etwa 30 Meter Tiefe liegenden Wrack der gesunkenen „Verity“ eingeschlossen sein könnten, ließen sie am Mittwoch auch einen Tauchroboter hinab - auf der Suche nach einem Lebenszeichen. Zuvor hatten auch schon Taucher einen Versuch unternommen - beides ohne Erfolg. „Das war eine Chance, eine vage Chance, die wir nicht ungenutzt lassen wollten“, sagte Renner.