Mittwoch,
22.04.2020 - 02:00
3 min
Keine Kinder im neuen "Haus der Kinder" in Babenhausen
Der Eröffnungstermin für die neue evangelische Kita in Babenhausen verzögert sich durch die Corona-Krise. Beim Bezug der Räume sorgen auch noch Einbrecher für Ärger.
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