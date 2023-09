Keine klare Mehrheit für Führerscheinprüfung für Senioren

Immer wieder ist die regelmäßige Überprüfung der Fahrtauglichkeit von älteren Menschen in der Diskussion. So hatte die EU im Frühjahr 2023 eine Führerschein-Reform vorgeschlagen, darunter eine Befristung von Führerscheinen für Personen ab 70 Jahren - was zum Beispiel regelmäßige Fahrtauglichkeits-Checks zur Verlängerung zu Folge haben könnte. Laut ADAC sind solche Tests in einigen EU-Ländern bereits Praxis.