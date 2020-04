Keine Masken aus den Rathäusern des Idsteiner Landes

Jetzt teilen:

IDSTEINER LAND - (bhp). Ab kommendem Montag gilt auch in Hessen die allgemeine Pflicht zum Tragen von Nasen- und Mundschutzmasken. Dieser Beschluss der Landesregierung bedeutet, dass alle hessischen Bürger auch in den Besitz von Schutzmasken gelangen müssen. Die Stadt Taunusstein hat am Mittwoch bereits begonnen, selbst Schutzmasken an ihre Bürger zu verkaufen. 140 000 Masken hatte die Verwaltung dazu von einem Wiesbadener Lieferanten erworben.

Dank an die zahlreichen Näh-Initiativen

Wie halten dies die Verwaltungen der Kommunen im Idsteiner Land? Diese Zeitung fragte bei den Bürgermeistern nach. Christian Herfurth aus Idstein, Jan Kraus aus Hünstetten, Joachim Reimann aus Niedernhausen und Markus Hies aus Waldems antworteten in einer gemeinsamen Stellungnahme. „Wir haben uns als Bürgermeister des Idsteiner Landes im Hinblick auf die Masken-Pflicht gemeinsam darauf verständigt, dass wir als Kommunen keine Masken an die Bevölkerung veräußern“, heißt es darin. Es würden keine eigenen Verkaufsausgabestellen in den Rathäusern oder an anderen Stellen eingerichtet. Dies betonen der Idsteiner Rathauschef Herfurth und sein Niedernhausener Kollege Reimann.

„Nach unserem Kenntnisstand gibt es zahlreiche Akteure, die Masken in unseren Kommunen vor Ort vorrätig haben und auch liefern können. In Notfällen sind wir als Kommunen daneben natürlich handlungsfähig“, berichtet der Waldemser Bürgermeister Markus Hies. So gebe es Apotheken und andere Unternehmen, die Masken zu recht moderaten Preisen verkauften und gut gerüstet seien, erläutert Hünstettens Bürgermeister Kraus.

Kontrolle durch die Ordnungsbehörden

Die Bürgermeister sind sich einig, dass der Handel vor Ort Masken günstiger anbieten kann, als wenn diese von Kommunen angekauft und dann zum Einkaufspreis weitergeben würden. Die Bürgermeister begrüßen ausdrücklich die zahlreichen Initiativen in den einzelnen Orten, die Masken nach vorhandenen Mustern selbst nähen und Mitbürgern oder Institutionen wie Pflegediensten, Diakoniestationen und anderen Akteuren im sozialen Bereich zur Verfügung stellen. Diesen gelte es ganz besonders zu danken.

Zu den neuen Regelungen gehöre natürlich auch die entsprechende Kontrolle, ob diese denn von den Bürgern auch eingehalten werden. „Die jeweils zuständige Ordnungspolizei wird je nach ihren Möglichkeiten die Einhaltung kontrollieren“, teilen die Bürgermeister daher abschließend mit.