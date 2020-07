Keine neuen Corona-Fälle im Kreis Alzey-Worms

Jetzt teilen:

ALZEY-WORMS - (red). Die Zahl der mit dem Corona-Virus infizierten Personen im Landkreis Alzey-Worms und in der Stadt Worms ist seit Mittwoch, 22. Juli, mit 498 Fällen gleich geblieben. 474 Bürger sind wieder gesund, 258 aus dem Landkreis und 216 aus Worms. Sie werden jedoch in der Statistik der positiven Fälle weiter mitgeführt. Insgesamt fünf Personen, drei aus Worms und zwei aus dem Landkreis, gelten als noch nicht genesen. Drei dieser fünf Fälle davon befinden sich in Krankenhäusern.

Die Zahlen der Infizierten, die zum Stand Donnerstag, 23. Juli, 12 Uhr, registriert wurden: Worms (226), Alzey (39), VG Alzey-Land (43), VG Wörrstadt (41), VG Wöllstein (8), VG Monsheim (25), VG Wonnegau (101) und in der VG Eich (15). Insgesamt sind aus Worms sieben Menschen und aus dem Landkreis Alzey-Worms zwölf Menschen, die an Covid-19 erkrankt waren, verstorben.