Keine neuen Corona-Fälle in Erstwohnhäusern für Flüchtlinge

DARMSTADT - Nachdem die Stadt am Montag mitgeteilt hatte, dass zwei junge Männer in einem Erstwohnhaus für Flüchtlinge in der Otto-Röhm-Straße in Darmstadt positiv auf Corona getestet wurden, gibt es dort bisher nach Angaben von Sozialdezernentin Barbara Akdeniz (Grüne) keine weiteren Fälle. Die zwei Betroffenen so wie sechs beziehungsweise acht Personen, zu denen sie jeweils engen Kontakt hatten, seien in zwei dafür zur Verfügung stehenden, nicht mehr genutzten Häusern in der Jefferson-Siedlung in Quarantäne. Verantwortlich für die Maßnahme sei das Gesundheitsamt, das in enger Abstimmung mit Sozialamt und Sozialdiensten arbeite, sagte Akdeniz am Mittwoch.

Quartier nicht voll ausgelastet

In Erstwohnhäusern in Darmstadt leben nach ihren Angaben derzeit noch 1324 Flüchtlinge, davon 755 in den Häusern in der Otto-Röhm-Straße. Dort gibt es 924 Plätze, jeweils acht in Vier-Zimmer-Wohnungen, von denen aktuell 755 belegt sind. Schon die Zahlen zeigten, dass das Quartier nicht voll ausgelastet sei, sagte die Dezernentin, sodass Rücksicht auf Familien genommen werden könne, aber auch auf Risikogruppen in der Corona-Pandemie. So lasse man zum Beispiel bei einer sechsköpfigen Familie die anderen zwei Plätze leer. Gleichzeitig könnten Menschen mit Vorerkrankungen allein in einem Zweier-Zimmer leben.

Bereits vor Bekanntwerden der beiden Corona-Fälle hatte die Linke im Stadtparlament jüngst eine kleine Anfrage zur Belegung und zum Infektionsschutz in den Häusern eingebracht, die Akdeniz jetzt beantwortet hat. Danach sind 88 Wohnungen in der Otto-Röhm-Straße mit sechs bis acht Personen belegt. 83 Familien teilen sich eine Wohnung, 31 Familien sind allein in einer Wohnung untergebracht. In keinem Fall müssten Mitglieder verschiedener Familien in einem Zimmer wohnen, erklärte Akdeniz. Über die Pandemie und die Corona-Regeln würden die Menschen auch in ihren Muttersprachen informiert.