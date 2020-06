Keine neuen Corona-Fälle in Worms

Jetzt teilen:

WORMS - (gö). Alle auf Corona getesteten Westendgrundschüler und Lehrer sind negativ. Das berichtete am Donnerstagabend das Gesundheitsamt. Ein Erstklässler war am Montag positiv getestet worden, hat aber nach diesem Test-Ergebnis niemanden in der Schule angesteckt. Das Gesundheitsamt meldete generell keine neuen Fälle von Corona-Infizierungen. Damit bleibt es auch mit Stand Donnerstag, 12 Uhr, bei den bisherigen Zahlen: In Worms wurden 222 Menschen positiv auf Corona getestet, in der VG Wonnegau 101, in der VG Monsheim 25, in der VG Eich 15.