Keine neuen Corona-Infektionen im Landkreis Darmstadt-Dieburg

Darmstadt-Dieburg (jah). Es bleibt bei 407 Fällen: Am Montag meldete der Landkreis Darmstadt-Dieburg erneut keine neuen Corona-Infizierte. Schon in der vergangenen Woche gab es Tage, in denen sich kein Landkreisbewohner mit dem Virus neu infizierte, bevor gegen Ende der Woche sowie am Wochenende jeweils einige neue Fälle aufgetreten waren. In den letzten sieben Tagen sind damit insgesamt 17 neue Fälle bestätigt worden.

Die Statistik führt nun 352 Genesene sowie weiterhin 17 Todesfälle auf, die im Zusammenhang mit Covid-19 stehen. Der Wert, der über neue Einschränkungen entscheidet - nämlich die Fälle pro 100.000 Einwohner - liegt nun bei 6. Bund und Länder hatten sich bei den Lockerungen Anfang Mai darauf verständigt, dass erneute Einschränkungen in Landkreisen nötig werden, wenn dieser Wert dort bei 50 liegt.

Unter den Corona-Erkrankten im Kreis sind weit mehr Männer als Frauen: 225 versus 182. Am stärksten betroffen ist die Altersgruppe zwischen 35 und 59 Jahren mit insgesamt 193 Fällen. Zwischen 60 und 79 Jahren sind 79 Menschen erkrankt. 30 Erkrankte waren älter als 80. Unter den Kindern ist Covid-19 immernoch äußerst selten: Im Kreis gibt es vier Kinder unter vier Jahren, die erkrankt sind sowie fünf zwischen fünf und 14 Jahren. Zwischen 15 und 34 Jahren zählt die Kreisstatistik derzeit 96 Corona-Fälle.