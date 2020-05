Keinen positiven Tests in Mainz-Hechtsheimer Grundschule

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Mainz (slo). Nachdem am Dienstag bekannt geworden war, dass zwei Kinder in der Notbetreuung der Eisgrubschule in der Altstadt und drei in der Hechtsheimer Theodor-Heuss-Grundschule positiv getestet wurden, konnte das Gesundheitsamt nun Entwarnung geben. Keine der Kontaktpersonen wurde positiv getestet. Insgesamt waren 38 Kinder und Lehrkräfte aus den beiden Schulen getestet worden, nachdem in diese Schulen gehende Kinder aus der Flüchtlingsunterkunft im Allianzhaus positiv getestet worden waren. Für den Leiter des Gesundheitsamtes Mainz-Bingen, Dr. Dietmar Hoffmann, ist dies ein gutes Zeichen: "Die Abstandsregeln und reduzierten Klassengrößen funktionieren und können wesentlich zum Infektionsschutz beitragen, zumindest bei den jetzigen Schülerzahlen."