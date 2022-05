Kendrick Lamar als Will Smith und Kanye West

Neue Single, starkes Video und Album: US-Rapper Kendrick Lamar ist wieder da. (Bild: dpa) (Foto: Amy Harris/Invision/AP/dpa)

Los Angeles - Rapper Kendrick Lamar (34) hat mit „The Heart Part 5“ seine erste Single seit Jahren veröffentlicht. Der Track kommt nur wenige Tage vor dem erwarteten Album „Mr. Morale & The Big Steppers“, das für den 13. Mai angekündigt ist.

In dem Video zur Single, das seit Montag auf Youtube zu sehen ist, schlüpft der mehrfache Grammy-Preisträger aus Kalifornien in die Rollen prominenter Schwarzer. Vor einem schlichten roten Hintergrund beginnt Lamar zunächst zu rappen. Im Laufe des Songs wechselt sein Gesicht dann unter anderem in das von Kanye West, Will Smith und O.J. Simpson. „Mr. Morale & The Big Steppers“ ist das fünfte Studioalbum des Rappers. Zuletzt brachte er 2017 die preisgekrönte Platte „Damn“ heraus. 2018 gewann Lamar damit als erster Rapper den renommierten Pulitzer-Preis in der Sparte Musik. Das Album sei eine „virtuose Liedersammlung, vereint von seiner umgangssprachlichen Authentizität und rhythmischen Dynamik“, hieß es damals in einer Erklärung.

