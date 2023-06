Kennedy-Biograf: „Dieser Film ist ein wichtiges Zeitdokument“

Kommen wir auf die Politik zu sprechen. Der starke Kontrast zwischen dem smarten, fast jugendlich wirkenden Kennedy und den betagten Repräsentanten der Bundesrepublik wird auch in diesen Aufnahmen deutlich. In Wiesbaden zeigten sich Vizekanzler Ludwig Erhard und der hessische Ministerpräsident Georg-August Zinn an Kennedys Seite. Wie hat er über diese deutsche Politikergeneration gedacht?

Über Kanzler Konrad Adenauer sagte Kennedy: Bei ihm habe ich nicht nur das Gefühl, mit einem anderen Menschen zu reden, sondern mit einem anderen Zeitalter, mit einer anderen Welt. Das stimmte. Adenauer verstand Kennedy nicht und misstraute ihm. Adenauer war wichtig für die Bundesrepublik, gerade weil er alt war und der westdeutschen Bevölkerung Kontinuität suggerierte, obwohl das Land in den 50er-Jahren einen ungeheuren Entwicklungsschub erlebte. Die Deutschen neigen ja dazu, sich während solcher Umwälzungen an beruhigend wirkende Figuren zu klammern. Denken Sie an Angela Merkel. Unter ihrer Ägide hat sich die CDU gewandelt von einer Partei, die ein weißes, monoethnisches, monokulturelles Deutschland verteidigt, in eine Partei, die eine multikulturelle Einwanderungsgesellschaft befürwortet – ohne, dass die Leute das richtig mitbekommen haben. Der Nachteil ist, dass vieles stagniert. So war das auch unter Adenauer. Die Kontinuität, die er vertrat, erleichterte es den Westdeutschen, sich abzufinden mit den neuen Verhältnissen – mit der Demokratie, mit dem atlantischen Bündnis, mit der eigenen Rolle als Juniorpartner in diesem Bündnis, mit der Teilung, mit dem faktischen Verzicht auf die Ostgebiete. Der Kollateralschaden bestand darin, dass im Denken, im gesellschaftlichen Leben der Deutschen vieles unerledigt blieb. Das brach dann mit Wucht hervor. Ein Auslöser der Eruption von 1968 war Kennedy. Er vermittelte das Gefühl, dass es anders sein könnte, dass da eine frische, dynamische Kraft wirkte, die im Westen die Modernisierung der Gesellschaft und der Politik vorantrieb. Diese Hoffnung auf eine Modernisierung von oben hielt jedoch nicht lange. Sie wurde mit dem Attentat in Dallas zerstört.