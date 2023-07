Kevin Rowland von Dexys singt sich frei

Stilistisch hat sich Rowland mit Dexys auf dem sechsten Album nicht allzu weit von seinem alten Sound entfernt, zumindest auf der ersten Hälfte von „The Feminine Divine“. Vom Start weg ist mit „The One That Loves You“ und „It's Alright Kevin (Manhood 2023)“ eine launige Mischung aus Northern Soul und Pop zu hören, die - und das ist ein nicht unwesentlicher Kritikpunkt - leider teilweise mit Synthesizern eingespielt wurde, nicht mit einer Big Band. Immerhin ist Original-Posaunist Jim Paterson wieder an Bord.