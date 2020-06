Kiedrich erlässt Kita-Gebühren

Jetzt teilen:

KIEDRICH - (boli). Erstmals nach der Corona-Zwangspause hat in Kiedrich wieder die Gemeindevertretung getagt. Nicht wie sonst im Feuerwehrgerätehaus, sondern im großen Saal des Bürgerhauses, um geltenden Abstands- und Hygieneregeln gerecht zu werden. Das Coronavirus war es auch, das viele Tagesordnungspunkte bestimmte. So beschloss das Gremium zunächst einvernehmlich, die Gebühren der Kita Hickelhäusje für die Monate April und Mai zu erlassen. Diese hatte die Gemeinde nach der Schließung der Kindertageseinrichtungen und Kinderhorte im Kreis zunächst gestundet, also ausgesetzt. Die Entscheidung erfolgte im Vorgriff auf die Beschlussfassung der Gemeindevertretung in Absprache mit dem Gemeindevorstand um Bürgermeister Winfried Steinmacher (SPD) und den Fraktionsvorsitzenden. Die Gebühren belaufen sich monatlich auf rund 5352,50 Euro. Mit der Schließung der Kita entsteht der Gemeinde ein Verlust von rund 10 705 Euro.

Seit dem 16. März durften in der Kita Hickelhäusje nur Kinder betreut werden, deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten. Im März blieb die Kita komplett geschlossen. In den Monaten April und Mai waren 19 Kinder in der Notbetreuung. Bei einer regulären Betreuung dieser 19 Kinder wären monatlich rund 2420 Euro fällig geworden. 18 Kinder wurden jedoch stundenweise, tageweise oder wochenweise betreut. Nur ein Kind nahm die Notbetreuung täglich in Anspruch. Der Beschluss, auch die Gebühren für die Notbetreuung für die Monate April und Mai zu erlassen, erfolgte ebenso einstimmig.