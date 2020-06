Kiedricher Parlament tagt wieder

Jetzt teilen:

KIEDRICH - Erstmals nach der Corona-Pause tagt am Freitag, 19. Juni, um 19 Uhr die Gemeindevertretung im großen Saal des Bürgerhauses. Die geltenden Abstandsregeln sind vor, während und nach der Sitzung unbedingt einzuhalten. Eine Mund-Nasen-Abdeckung, eine „einfache Maske“, sollte bis zum Einnehmen des Sitzplatzes getragen werden. Zudem müssen die geltenden Hygieneregeln eingehalten werden. Auf der Tagesordnung steht unter anderem der Erlass der Kita-Gebühren für die Monate April und Mai aufgrund der Corona-Pandemie. Weiter geht es um den Entwurf des Bedarfs- und Entwicklungsplans für den Brandschutz und die Allgemeine Hilfe in der Gemeinde Kiedrich sowie um den Bebauungsplan für das Sondergebiet Sportanlage Hochfeld/Kiesling (1. Änderung).

Zudem gibt es einige Anträge der Fraktionen: Die SPD bringt unter anderem das Thema „mobiles Bürgerbüro“ auf den Tisch, von Bürgermeister Winfried Steinmacher (SPD) soll es außerdem einen Bericht zur Grünen Bank in Kiedrich geben. Die CDU will unter anderem den Neuaufbau der Seite www.kiedrich.de sowie eine temporäre Fußgängerzone in der Oberstraße zwischen Abzweigung Bingerpfortenstraße und Marktplatz. Auf Antrag der FDP soll das Gremium über die Biosphärenregion Rheingau-Taunus-Wiesbaden/Main-Taunus diskutieren.