Kieler Woche: Windjammerparade lockt 140.000 Schaulustige an

An der Windjammerparade auf der Innenförde nahmen in diesem Jahr nach Angaben der Stadt rund 60 Traditionssegler teil. Hinzu kamen etwa eben so viele Motor- und Dampfschiffe. Angeführt wurde die Parade von der deutschen Bark „Alexander von Humboldt II“. Daneben nahmen auch der uruguayische Dreimastschoner „Capitán Miranda“, die „Roald Amundsen“, die „Thor Heyerdahl“, die „Gulden Leeuw“ und die „Santa Barbara Anna“ teil.