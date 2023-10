Kiewer Künstler malen Ikonen auf alte Munitionskisten

„Für mich ist das eine Suche, ein Bewusstmachen und Durchdenken dessen, was passiert“, sagte Atlantowa (41) über ihre Ikonen. „Es ist der Versuch, die durchlebte ukrainische Erfahrung in etwas Positives zu verwandeln“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Kiew. Es sei auch die Möglichkeit, mit ihrer Kreativität etwas Gutes zu tun. Die ungewöhnlichen Ikonen sind schon in mehreren europäischen Ländern gezeigt worden. Verkaufserlöse spenden die Künstler für die Behandlung und Rehabilitation verwundeter ukrainischer Soldaten.