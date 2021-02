Kind angefahren: Fahrer des Audi stellt sich

Der flüchtige Fahrer des Wagens hat sich am Freitag der Polizei gestellt. Symbolfoto: Picture Factory/Fotolia

HEUCHELHEIM - Bei der Gießener Polizei hat sich am Freitagmittag der mutmaßlich flüchtige Fahrer des Audi A 1 gestellt, durch den am Mittwochabend bei einem Unfall in Heuchelheim im Kreuzungsbereich Gießener Straße/Bahnstraße ein Mädchen schwer verletzt worden war.