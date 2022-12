Kind und Jugendliche nach Brand gestorben

Das Bauernhaus wurde bei dem Großbrand völlig zerstört, wie die Polizei am Samstag mitgeteilt hatte. Das Feuer war am frühen Morgen bemerkt worden. Die Feuerwehr habe mehrere verletzte Bewohner gerettet und weitere in Sicherheit gebracht, hieß es. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen zur Brandursache auf.